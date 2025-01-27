Глава Серпухова оценил новое оборудование военно-патриотического центра

Военно-патриотический центр «Маргеловец» в этом году отметит 12-летие со дня создания. За эти годы из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональной организацией подготовки молодежи к военной службе.

В центре недавно сделали ремонт, спортивный зал оснастили тренажерами и другим необходимым для занятий и полевых выходов инвентарем. Ребята получили комплекты новой зимней и летней формы.

Глава городского округа Сергей Никитенко, председатель окружного совета депутатов Михаил Шульга, депутат совета депутатов Николай Пушкин, почетный гражданин Серпухова генерал-майор Андрей Морозов и депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова побывали в центре и оценили, насколько полезно и удобно новое оснащение.

Занятия в «Маргеловце» посещают около 60 ребят, большинство из них собирается стать военными. Помимо своего профильного направления — десантуры, ребята активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами. Для этого в центре теперь есть все необходимые условия.

«Ребята — гордость Серпухова, продолжим развивать и поддерживать юных патриотов, чтобы обучение проходило в комфортных условиях и с современной техникой», — сказал Сергей Никитенко.