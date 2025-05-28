Глава Щелкова провел встречу с жителями микрорайона Чкаловский

Основной темой обсуждения стало строительство ливневой канализации на улице Жуковского. Это последний из участков, где ранее были зафиксированы серьезные подтопления.

Глава городского округа Андрей Булгаков рассказал, что за пять лет в муниципалитете было построено 37 новых ливневых канализаций, а также организована отдельная структура для содержания и обслуживания сетей.

«Еще один важный вопрос близится к решению — начали строить ливневую канализацию на улице Жуковского в микрорайоне Чкаловский. На месте встретились с жителями, обсудили план», — сообщил Андрей Булгаков. Он добавил, что продолжается выявление точечных подтоплений и включение их в план работ.

Кроме того, специалисты приступили к замене асфальтового покрытия на улице Жуковского. По просьбе жителей здесь будут установлены две искусственных дорожных неровности. Все работы планируют завершить к июлю текущего года.