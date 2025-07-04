Глава Щелкова провел встречу с сотрудниками промпредприятия

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел выездное совещание с жителями на территории предприятия «GRC». Встреча прошла с участием сотрудников компании, проживающих в округе, где обсудили важные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

Особое внимание уделили теме транспортной доступности в деревне Аксиньино. Андрей Булгаков сообщил, что до 1 сентября здесь появится новая автобусная остановка, а маршрут № 39 будет продлен.

Жители также обратились с просьбой о капитальном ремонте крыши спортзала в поселке Литвиново — работы начнутся уже этим летом и завершатся к 1 сентября. Кроме того, обсудили проблему подтопления возле магазина на улице Неделина, 2А. До конца лета там установят новую систему водоотведения, специалисты приступят к работам уже на следующей неделе.

Также поступила просьба о ремонте подъезда № 4 в доме по адресу Краснознаменская, 10а — этот объект включен в план, и работы будут выполнены до сентября.

«Каждый вопрос на контроле. Благодарю наших жителей за конструктивный диалог», — сказал Андрей Булгаков.

Компания «GRC» специализируется на выполнении работ для металлургической и топливно-энергетической отраслей, участвует в производстве морских и речных судов, а также выполняет заказы для оборонно-промышленного комплекса России.

Кроме того, предприятие занимается изготовлением мобильных станков и выездным ремонтом техники, способствуя реализации задач по импортозамещению.