Глава Щелкова познакомился с семьей раненого бойца СВО

Руководитель городского округа Щелково навестил бойца СВО и семью. Андрей Булгаков познакомился с командиром парашютно-десантной роты Виктором во время выездной встречи в Бахчиванджи

Глава муниципалитета рассказал, что получил от ветерана боевых действий приглашение на чай и с удовольствием его принял.

Виктор в прошлом году был тяжело ранен во время боевых действий в Бахмутском районе. 28-летний мужчина не смог продолжить участие в спецоперации из-за состояния здоровья. Теперь он будет преподавать тактику в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Андрей Булгаков обсудил с бойцом его дальнейшую переподготовку в рамках проекта президента России «Время героев». С оформлением документов участнику СВО уже помогают.

Старшая дочь Виктора Мария рассказала, что отец посещает мероприятия в ее школе, рассказывает о своем боевом опыте, отвечает на многочисленные вопросы учеников.

Глава округа отметил, что ему было приятно пообщаться с семьей Виктора. «Обязательно встретимся еще не один раз. Впереди много совместных проектов», — пообещал Андрей Булгаков.

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