Глава Раменского Эдуард Малышев провел еженедельное совещание

Темы встречи коснулись содержания дворов и общественных пространств в округе. Для уборки в Раменском задействовали 100 машин спецтехники, включая тракторы, погрузчики и самосвалы, а также 402 рабочих.

Запланированные работы проведут до 10 апреля: уберут снег с парковок и тротуаров, промоют подъездные дороги, починят и покрасят заборы и ограждения, приведут в порядок информационные стенды и детские площадки, обновят песок в песочницах, очистят фасады домов от рекламы и вандальных надписей. До 30 апреля обрежут кустарники и деревья, удалят сухостой и утилизируют остатки, а также очистят газоны.

Во время совещания также проанализировали обращения граждан в Раменскую больницу за период с января по март 2025 года. Основные проблемы касаются трудностей с записью на прием и получением медицинских документов из-за работы портала «Госуслуги», а также с отображением учреждений на интерактивной карте.

Обсудили и то, что прием документов в школы на учебный год 2025-2026 будут осуществлять с 1 апреля по 30 июня для детей, проживающих на закрепленной территории, и льготников. А с 6 июля по 5 сентября — для ребят, не проживающих на закрепленной территории. Заявление на перевод в первый класс нужно будет подать в указанные сроки.