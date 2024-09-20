Глава Подольска встретился с сотрудниками кабельного завода

Сотрудники администрации и депутаты провели встречу в формате выездной администрации на предприятии «СПКБ Техно» в Подольске. На ней обсудили модернизацию теплового хозяйства и содержание многоквартирных домов.

С сотрудниками завода по производству огнестойких кабельных линий встретились глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, а также профильные специалисты и руководители ресурсоснабжающих предприятий.

Рабочих интересовали темы транспорта, экологии, строительства, дорожного хозяйства и развития территорий.

«Вопросы, связанные с модернизацией теплового хозяйства и работой „УК Подольск“, тревожат подавляющее число наших жителей. На состояние подвалов пожаловались жители домов на улице Ленинградской и Красногвардейском бульваре. Договорились, что в ближайшие дни специалисты управляющей организации приедут в эти МКД с проверкой», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Отметим, что такие встречи будут регулярно проходить на разных предприятиях округа.

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