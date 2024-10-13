Глава Подольска Григорий Артамонов проверил готовность домов к приему тепла в Климовске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным провели инспекцию готовности многоквартирных домов в Климовске к приему тепла. В ходе проверки Артамонов сообщил, что совместно с Фондом капитального ремонта были приведены в порядок подвалы более чем 140 многоквартирных домов на улице Весенней, где в большинстве зданий полностью заменили инженерные системы.

Оставшиеся работы планируется завершить по шести адресам до понедельника.

В ближайшее время будет проведено обновление домов на Октябрьской площади, 2; улице Заводской, 10, 11/2, 21; улице Мичурина, 6; улице Симферопольской, 3; проспекте 50 лет Октября, 11, 20б; улице Театральной, 3, 6.

Кроме того, продолжается установка индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. На данный момент они уже установлены в 94 домах.

До 17 октября такие пункты появятся в домах по адресам: проспект 50 лет Октября, 10, 11а, 15а/2, 20 и Октябрьская площадь, 5.

Все эти меры направлены на обеспечение комфортных условий проживания для жителей и повышение энергоэффективности зданий.

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