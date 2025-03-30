Глава Подольска Артамонов поздравил призеров национальной олимпиады по инженерии

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил старшеклассников школы им. Д. И. Зернова Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, которые стали призерами Национальной технологической олимпиады. Подростки представляли округ в профиле «Автоматизация бизнес-процессов». Об этом передают в администрации округа.
Команда «Помидорки» придумала, как превратить деревообрабатывающее производство в высокоэффективный завод. Ребята продемонстрировали знания в области анализа данных, управления программами, проявили себя в проектном деле.
«Эта победа — не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта» — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
НТО проводит всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для учеников 8-11 классов. Олимпиады охватывают 32 направления и заключают три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.
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