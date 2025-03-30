Глава Подольска Артамонов поздравил призеров национальной олимпиады по инженерии

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил старшеклассников школы им. Д. И. Зернова Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, которые стали призерами Национальной технологической олимпиады. Подростки представляли округ в профиле «Автоматизация бизнес-процессов». Об этом передают в администрации округа.

Команда «Помидорки» придумала, как превратить деревообрабатывающее производство в высокоэффективный завод. Ребята продемонстрировали знания в области анализа данных, управления программами, проявили себя в проектном деле.

«Эта победа — не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта» — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.