Глава Павловского Посада вручил паспорта 7 школьникам накануне Дня России

Еще семь юных жителей Павловского Посада получили свои первые паспорта. Документы накануне празднования Дня России ребятам лично вручил глава округа Денис Семенов.

Руководитель муниципалитета поздравил школьников и пожелал им успехов в учебе, крепкой дружбы, новых достижений. Денис Семенов также напомнил ребятам, что паспорт дает гражданину страны не только права, но и ответственность за будущее Родины.

«Любите родной Павлово-Посадский округ и страну. Россия начинается с каждого из нас!» — подчеркнул Денис Семенов.

Фотографии с торжественной церемонии вручения паспортов можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.