Глава Павловского Посада проверил зоны отдыха и спортобъекты в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел 12 ноября очередной объезд территорий в Электрогорске. Были проверены спортивные объекты и зоны отдыха, а также намечены планы на будущее.

Руководитель муниципалитета осмотрел недавно открытую зону отдыха «Стахановский берег». Он отметил, что на территории остались недочеты, требующие внимания — нужно восстановить решетчатое покрытие, подсыпать дорожки, заменить изношенные участки настилов. Все работы должны завершить до открытия второй стороны Стахановского озера.

«А главная новость — весной 2026 года стартует благоустройство зоны „В гостях у сказки“! Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наше озеро станет настоящей жемчужиной округа с новыми игровыми и спортивными площадками» — рассказал Денис Семенов.

Спортшкола «Вымпел» встретила главу округа обновленными залами. В отделении греко-римской борьбы установили новое освещение, уложили современное покрытие и провели ремонт. В секции тяжелой атлетики обновили крышу и радиаторы. Денис Семенов дал поручение заменить поврежденные стеклопакеты.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» открывает сезон — раздевалки отремонтированы, все готово для любителей катания на коньках. Как только установится подходящая погода, начнется заливка катков.

Глава Павлово-Посадского округа также сообщил, что возле школы № 14 планируют построить уличную баскетбольную площадку имени олимпийского чемпиона Александра Болошева. «Установим бюст великому спортсмену, создадим воркаут-зону и сохраним детскую площадку. Это будет достойная память о легенде советского баскетбола», — сказал Денис Семенов.