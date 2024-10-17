Глава Павловского Посада проверил готовность коммунальных служб к зиме

В городском округе продолжается проверка готовности всех ответственных служб к зимнему периоду. Руководитель муниципалитета Денис Семенов побывал с проверкой на предприятиях дорожного хозяйства и благоустройства.

Глава округа констатировал, что в целом все учреждения подготовились к снегопадам.

«Прошлый год у нас был снежным, со множеством осадков и частыми перепадами температур. Поэтому в этом году мы решили дополнительно к нашим силам привлечь семь тракторов JCB и пять самосвалов», — рассказал Денис Семенов. Техника предназначена для уборки наледи и сугробов во дворах. Также выделено еще девять тракторов, погрузчиков и грейдеров для очистки дорог.

ДРСУ и МБУ «Благоустройство» зимой будут использовать по 31 единице техники каждое. «Мосавтодор» имеет в своем распоряжении 22 снегоуборочные машины. Закуплено необходимое для ручной уборки оборудование. Очищать дворы от снега зимой будут около 200 рабочих.

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