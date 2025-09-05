Глава Павловского Посада проверил благоустройство территорий в Электрогорске

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел выездной осмотр ключевых локаций и объектов в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. Он проверил, как идут работы по благоустройству и выдал несколько поручений.

Денис Семенов посетил локацию, где разместят Аллею Героев. Там уже установили бордюрный камень и выполнили отсыпку щебнем. В ближайший понедельник специалисты приступят к асфальтированию дорожек. Куб под стелу планируют установить к середине октября. Для удобства жителей там поставят новые скамейки и урны. Аллею Героев планируют открыть к 15 октября.

Руководитель муниципалитета также провел встречу с председателем ГСК «Контур». Вместе они обсудили проблему подтопления погребов и договорились о подсыпке заездной дороги для удобства автовладельцев.

На Пионерской улице продолжается благоустройство малой общественной территории. Там спилили старые деревья, начали готовить основание под укладку асфальта и установку малых архитектурных форм. К началу октября здесь планируют создать комфортное и красивое пространство для отдыха жителей.

Глава Павлово-Посадского городского округа посетил локацию вблизи нового корпуса лицея. В следующем году для удобства родителей учащихся между учебным заведением и улицей Советской организуют парковку. Помимо этого, Денис Семенов проверил качество благоустройства двора у дома № 38 на этой же улице. Там демонтировали старый асфальт и обустраивают тротуары.

Стахановское озеро очистили от тины и водорослей. Специалисты достали и вывезли 30 кубометров растительности. Работы на территории «В гостях у сказки» продолжат до конца года, а весной приступят к полноценному благоустройству.

Также Денис Семенов выдал ответственным службам следующие указания: покосить траву, убрать поросль, вывезти мусор и покрасить заборы. Отметим, что выездную проверку провели благодаря проекту «Городская среда» партии «Единая Россия».