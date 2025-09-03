Глава Павловского Посада провел совещание по вопросам благоустройства

Очередное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа. Руководитель муниципалитета Денис Семенов обсудил с командой и руководителями городских служб ряд важных вопросов.

Особое внимание на встрече уделили восстановлению дорожного полотна вдоль БЖД, где работа должна быть завершена до наступления холодов.

Из-за инцидента, произошедшего в воскресенье на сетях водоснабжения около дома БЖД 5, в центре Павловского Посада временно ухудшилось качество воды. Денис Семенов сообщил, что специалисты «Мособлводоканала» заканчивают промывку сетей. «Ситуация должна нормализоваться. Держим на контроле», — сказал руководитель муниципалитета.

Денис Семенов также поблагодарил Министерство социального развития Подмосковья за оперативную реакцию на проблему состояния входной группы загса. Уже на этой неделе там начнут ремонтные работы.

Кроме того, на совещании отметили, что ДРСУ отремонтировали подъездную дорогу к школе и площадку у памятника в деревне Крупино, а сотрудники МБУ «Благоустройство» провели субботники по уборке мусора на реке Вохна и в зоне вокзала.