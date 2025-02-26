Сегодня 09:41 Глава Павловского Посада поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Павловский посад

Руководитель муниципалитета Денис Семенов вместе со своим заместителем Светланой Аргуновой и заместителем начальника окружного управления социального развития Валерием Зайцевым поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили юбилейные медали к 80-летию Победы.

Первым поздравления получил 99-летний Альфред Франсович. В возрасте 17 лет он отправился на фронт, где служил в 895-м отдельном линейном батальоне связи. За мужество и отвагу был награжден орденами и медалями.

Также в этот день делегация навестила Прасковью Шулакову, которой исполнился 101 год. Уважаемый ветеран с удовольствием приняла поздравления, а также получила почетную медаль и букет роз от главы округа.

У каждого ветерана есть своя история, свои переживания, но всех их объединяет одно — невероятная сила духа и безграничная любовь к Родине.