Глава Павлово-Посадского округа проверил содержание территорий в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского округа посетил вокзал, где обратил внимание на скопившийся мусор. «Чистота здесь, к сожалению, пока не стала визитной карточкой. Дал четкое поручение ответственным службам: взять этот вопрос на самый строгий контроль. Порядок должен быть везде», — сказал Денис Семенов.

В Молодежном центре руководитель муниципалитета отметил обновленную входную группу и современное покрытие на игровых площадках. Однако территория запущена, там давно не убирали опавшую листву и смет. Денис Семенов указал руководству центра, что содержание территории должно быть на достойном уровне.

«Кроме того, центр должен жить, кипеть энергией! Поручил продумать, как вернуть сюда „движуху“ и наполнить его интересными событиями для нашей молодежи. Рядом со зданием есть небольшой сквер, который тоже ждет преображения. Уже в этом году заменим здесь старую брусчатку на новый ровный асфальт. А на следующий год запланируем обновление элементов на детской площадке», — сообщил Денис Семенов.

Кроме того, глава округа рассказал, что в 2026 году будет создано полноценное парковочное пространство у корпуса «Бета» Электрогорского лицея.