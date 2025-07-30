Глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство в Электрогорске

Руководитель муниципалитета Денис Семенов совершил очередной рабочий объезд Электрогорска. Основной акцент был сделан на качестве благоустройства территорий, ремонта и подготовке города к предстоящим праздничным мероприятиям.

В Молодежном центре завершен ремонт входной группы, однако остались недочеты, которые подрядчик должен устранить в кратчайшие сроки

Глава округа вместе с сотрудниками городских служб осмотрел городской парк, где заканчиваются работы по обновлению пешеходных дорожек.

«Есть вопрос к состоянию площадки около сцены. Образовались провалы в брусчатке — дал поручение исправить эту ситуацию оперативно и качественно», — рассказал Денис Семенов. Он также поручил ускорить ремонт входной группы на автовокзале.

Руководитель муниципалитета также посетил городскую баню. Ответственным службам поручено покрасить потолки и заменить вентиляционные решетки в помывочных, а в мужском отделении — восстановить покрытие на полу.

«Электрогорск — наш общий дом, и мы продолжим последовательно работать над его благоустройством», — подчеркнул Денис Семенов. Он поблагодарил жителей за активную позицию и неравнодушие.