Глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

На месте бывшего отделения неврозов на Пионерской улице облагораживают территорию и выравнивают участок. В этом году здесь появится новый сквер.

Комиссия проверила и содержание городского парка. Руководитель муниципалитета поручил привести в прядок символику к 80-летию Великой Победы, ее сохранят до конца лета. Также Денис Семенов распорядился ускорить ремонт дорожек у входа в парк и установить там беседку.

На стадионе имени Роберта Классона у проверяющих возникли вопросы по поводу раздевалок. Глава округа поручил регулярно приводить их в порядок. Также необходимо следить за чистотой на трибунах. Вблизи домов № 11, № 12 и № 13 на улице Классона появились новые парковки, троутары и пешеходные дорожки.

Гости посетили и Стахановское озеро, на территории которого продолжается благоустройство. Денис Семенов распорядился подготовить его к лету: очистить от мусора, обновить некоторые элементы на пирсе и дорожках.

По итогу проверки глава Павловского Посада поручил специалистам городских служб активнее косить траву, убирать мусор, красить дорожные знаки и опоры освещения.