Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов проверил состояние парка «Меленки»

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с городскими службами провел очередной пеший обход территории парка «Меленки». В ходе осмотра были сделаны замечания и предложения, касающиеся улучшения его состояния.

Среди них: прометание дорожек, восстановление светильников, оформление входной группы и установка светодиодных лент в беседках. В настоящее время рабочие занимаются строительством пандуса на городском мосту, завершение которого запланировано до 15 ноября.

Напомним, что 15 сентября 2024 года состоялось торжественное открытие парка «Меленки», который стал новым местом притяжения для жителей и гостей округа. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что парк ежедневно посещает большое количество человек и администрация уделяет особое внимание его обслуживанию и благоустройству.

В 2023 году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», инициированной президентом Владимиром Путиным, в Павлово-Посадском городском округе стартовала реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — парк «Меленки». Этот проект направлен на благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде.

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