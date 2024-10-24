Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил сельских старост

В Московской области второй год подряд празднуется День сельского старосты, который стал важным событием для местных сообществ. В Павлово-Посадском городском округе, где насчитывается 58 сельских населенных пунктов, старосты избраны в 48 из них.

Сельский староста — это уважаемый представитель жителей, который на безвозмездной основе защищает их интересы перед органами местного самоуправления. В преддверии праздника глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов и депутат Московской областной думы Линара Самединова встретились с активными старостами, чтобы обсудить актуальные вопросы и предложения.

«Обсудили существующие вопросы и предложения. Что-то реализуем своими силами, что-то — совместно с нашими региональными ведомствами, » — отметил Денис Семенов.

В рамках празднования самым активным старостам были вручены заслуженные награды. Особую благодарность выразили старосте деревни Андреево Сергею Романову, который вместе с жителями одним из первых оказал помощь семьям из Курской области, прибывшим на территорию округа.

«Благодарю всех наших старост за неравнодушие, активную жизненную позицию и безвозмездный труд!» — подчеркнул Денис Семенов.

Этот день стал символом признания важной роли старост в жизни сельских сообществ и их вклада в развитие региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».