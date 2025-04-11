Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями села Немчиновка

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел рабочее совещание с жителями села Немчиновка. Они обсудили ряд актуальных вопросов.

В совещании приняли участие первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов и директор одинцовского филиала «Мособлэнерго» Роман Крылов. Основные вопросы, которые обсудили участники встречи, касались жилого комплекса «Немчиновка». Вопросы на тему энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Ключевой задачей для территории является модернизация электросетевого хозяйства.

Еще одной темой для обсуждения стала контейнерная площадка у дома № 4 по улице Связистов. Жители сообщили, что из-за коммерческих объектов баки постоянно переполнены. Глава округа Андрей Иванов поручил профильным службам окружной администрации проверить у предпринимателей наличие договоров с Рузским региональным оператором. Особое внимание важно уделить объемам вывозимого мусора. Параллельно проработают вопрос организации еще одной контейнерной площадки специально для торговых точек, а существующую площадку оснастят видеонаблюдением.