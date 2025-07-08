Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями Немчиновки

Отработку протокольных поручений, обозначенных на предыдущих совещаниях, а также задачи, которые еще предстоит решить в сферах ЖКХ и благоустройства, обсудили на круглом столе с жителями села Немчинова Одинцовского округа. Присутствовали глава муниципалитета Андрей Иванов, а также его профильные заместители.

Статистика Центра управления регионом гласит, что за три последних месяца от местных поступило 719 обращений. Проблемные категориями стали: вывоз мусора — 71 обращение, благоустройство контейнерной площадки — 71, состояние подъездов — 46, ремонт дорог — 25, состояние подвалов — 15.

Острый вопрос, на который обращают внимание жители, — крысы около домов № 98 и № 104. Профильные службы администрации уже провели встречу с владельцами торговых объектов — было принято решение проводить дератизацию раз в две недели.

Важно отметить, что в ЖК «Микрорайон Немчиновка» продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Подобрано семь точек, но у жителей есть разные мнения по локациям. Управляющей компании поручено провести опрос по всем домам.

Важная задача в части благоустройства — расширение внутридворовых проездов по улице Связистов. Начались работы во дворе дома № 2 — здесь уже ставят новое игровое оборудование и высаживают живую изгородь. Завершить работы планируют до 31 октября.

Отдельно на совещании остановились на работе стадиона в местном лицее. Жители задаются вопросом — когда он откроется для посещения. Андрей Иванов пояснил, что лицей стал одной из точек, где в июле проходят пересдачи экзаменов по апелляциям, — соответственно, вокруг объекта необходимо соблюдать режим тишины. Завершатся пересдачи ориентировочно 27 июля.