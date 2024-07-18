Глава Одинцовского округа организовал выездной прием жителей в Захаровском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов совместно с профильными специалистами провел личную встречу с жителями поселка Летний Отдых сельского поселения Захаровское. В планах — открыть новый фельдшерско-акушерский пункт, а действующий отремонтировать.

Жителей поселка на встрече с главой в основном интересовали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и здоровья. Так, старшая по многоквартирному дому № 30а в селе Введенское Юлия Буянова пожаловалась на состояние местного фельдшерско-акушерского пункта: ему требуется капитальный ремонт. Присутствующие ее поддержали и высказали идею построить новый пункт на месте, где сейчас расположено деревянное здание сельсовета.

«В селе Введенское необходим современный фельдшерско-акушерский пункт. Соответствующее письмо мы направим в Минздрав Московской области, чтобы попасть в госпрограмму. Параллельно проведем текущий ремонт в существующем ФАПе, привлечем специалистов и добавим этот населенный пункт в график работы мобильного пункта», — поделился планами Андрей Иванов.

На встрече обсудили и проблему развития спорта в поселке. Мобильные раздевалки рядом с футбольным полем предложил организовать лидер местной футбольной команды Валентин Захаров. Также он попросил включить стадион Захаровской школы в программу по реконструкции на 2025 год.

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