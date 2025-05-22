Глава Одинцова проверил новое помещение стоматологического отделения

Новое стоматологическое отделение Одинцовской областной больницы откроется летом текущего года в доме № 13 по улице Сосновой в Одинцове. Помещение передается муниципалитету в рамках инвестиционного контракта с застройщиком.

Площадь отделения превышает 150 квадратных метров. Здесь разместятся три стоматологических и два зуботехнических кабинета, зуботехническая лаборатория и ряд вспомогательных помещений. Степень готовности медицинского учреждения оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«В новом отделении жители Одинцовского округа смогут получать квалифицированную стоматологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. В настоящий момент идет процесс оформления и передачи помещения на баланс муниципалитета. После получения лицензии стоматология на Сосновой откроется для наших жителей», — рассказал глава округа.

Глава поручил увеличить количество сидений для ожидающих своей очереди пациентов, установить на дверях доводчики и изменить планировку некоторых помещений, чтобы повысить их функциональность. Все замечания подрядчик отработает в течение ближайшего времени.