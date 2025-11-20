Глава Одинцова проведет встречу с жителями Звенигорода 25 ноября

Личный прием граждан в территориальном управлении в Звенигороде состоится 25 ноября. Все желающие могут задать вопросы с 10:00 до 12:00.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа, первый заместитель и заместители главы, представители муниципального центра управления регионом, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты муниципалитета.

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Московская, 11, Культурный центр имени Любови Орловой, кинотеатр.

Запись на личный прием ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, а в пятницу — с 09:00 до 16:45. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45. Также можно позвонить по номеру телефона: 8 (495) 181-90-10, доб. 7951.