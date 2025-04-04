Глава Наро-Фоминского округа проверил ремонт очистных сооружений

Ремонтно-восстановительные работы на очистных сооружениях муниципалитета находятся под постоянным контролем. Глава округа Роман Шамнэ вместе с первым заместителем руководителя Главного управления гражданской защиты Подмосковья Сергеем Полетыкиным побывали на объектах и встретились с местными жителями.

Неприятный запах, исходящий от очистных сооружений города, остается одной из главных проблем, которые волнуют горожан. Роман Шамнэ и сотрудники «Водоканала» объяснили представителям инициативной группы, что проблема должна исчезнуть после окончания ремонтных работ и установления стабильных положительных температур.

«Строительство новых очистных сооружений планируется нами с учетом дальнейшего роста города, и в разработанном и утвержденном специалистами проекте заложен весь необходимый запас. Так что проблема будет решена в установленные сроки и комплексно», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа.

На встрече были озвучены и другие вопросы, касавшиеся сроков возведения новых очистных сооружений и их проектной мощности.