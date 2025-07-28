Глава Наро-Фоминского округа проверил ремонт котельной № 58 в Апрелевке

Три тепловых пункта ремонтируют к предстоящему отопительному сезону в Апрелевке. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ лично проконтролировал очередной этап работ.

В котельной № 58 на улице Дубки уже завершены основные строительные работы. Установлены все котлы, общая готовность объекта составляет более 60%.

После завершения модернизации котельная будет обслуживать 13 многоквартирных домов, в которых проживают более 7 тысяч человек.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ рассказал, что оборудование объектов теплоснабжения обновляется планомерно. В 2024 году установили два новых котла, третий смонтировали в 2025 году, выполнили обвязку и подключили горелку.

«Работы идут нужным темпом, поэтому могу со всей ответственностью заявить: отопительный сезон наши жители встретят в тепле», — пообещал руководитель муниципалитета.