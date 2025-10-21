Глава Наро-Фоминского округа проверил качество капремонта школы № 1

Образовательное учреждение полностью модернизировали к началу учебного года. Глава муниципалитета Роман Шамнэ побывал в школе и выслушал отзывы учеников о проведенном ремонте.

Школьники рассказали, что больше всего им нравятся яркие стены, цвета для которых они выбирали сами, современный спортивный зал, удобная и просторная столовая, а также новая комфортная мебель, особенно мягкие пуфики в рекреациях.

«Настроение детей на большой перемене — самый честный отзыв о школе: ребята уже полностью обжились после капремонта и чувствуют себя комфортно. Они с радостью делились своими впечатлениями от учебы. Эти эмоции — лучшая оценка нашей работы», — отметил Роман Шамнэ.

Сейчас в здании продолжаются работы в учебных мастерских, расположенных во дворе. В ближайшее время специалисты займутся внутренней отделкой помещений. Мастерские оснастят всем необходимым оборудованием.

Напомним, в 2025 году в округе капитально отремонтировали два детских сада и четыре школы. Еще в шести образовательных учреждениях продолжается модернизация, которую планируют завершить к началу следующего учебного года.