Глава Наро-Фоминского округа посетил казачий клуб «Атаман»

В гости к воспитанникам и руководителю клуба «Атаман» в Молодежный комплексный центр приехали глава муниципалитета Роман Шамнэ и исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Под знаменами «Атамана» наро-фоминских мальчишек собрал потомственный казак, ветеран боевых действий, участник СВО Денис Анищенко.

Совсем юные воспитанники молодежного казачьего клуба уже по-взрослому владеют навыки управления беспилотниками. Отрабатывают их в дрон-рейсинге — гонках на дронах. Военно-патриотический клуб — место, где подростки не просто развиваются физически, но осваивают тактическую медицину и учатся обращаться с оружием.

Участники клуба всего за год занятий завоевали множество призовых мест на разных турнирах, в том числе — золотую награду по огневой подготовке на всероссийских соревнованиях в Российском университете спецназа в Грозном.