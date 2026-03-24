Глава Наро-Фоминского округа посетил казачий клуб «Атаман»
В гости к воспитанникам и руководителю клуба «Атаман» в Молодежный комплексный центр приехали глава муниципалитета Роман Шамнэ и исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Под знаменами «Атамана» наро-фоминских мальчишек собрал потомственный казак, ветеран боевых действий, участник СВО Денис Анищенко.
Совсем юные воспитанники молодежного казачьего клуба уже по-взрослому владеют навыки управления беспилотниками. Отрабатывают их в дрон-рейсинге — гонках на дронах. Военно-патриотический клуб — место, где подростки не просто развиваются физически, но осваивают тактическую медицину и учатся обращаться с оружием.
Участники клуба всего за год занятий завоевали множество призовых мест на разных турнирах, в том числе — золотую награду по огневой подготовке на всероссийских соревнованиях в Российском университете спецназа в Грозном.
Лидер объединения Денис Анищенко недавно победил в конкурсе и уже ставит новые цели — учится на педагога-психолога.
В прошлом году молодежный казачий клуб «Атаман» представлял Наро-Фоминский округ и все Подмосковье в конкурсе на соискание всероссийской премии «Служение». В нынешнем году Денис Анищенко и его парни — уже среди финалистов премии.