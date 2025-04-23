Глава Наро-Фоминска проверил готовность городских парков к летнему сезону

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вместе с коллегами провел инспекцию городских парков, чтобы оценить ход работ по их благоустройству. Комплексная подготовка включает целый ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния парковых зон.

С наступлением теплой погоды парки становятся популярными местами отдыха для жителей, поэтому важно создать комфортные и безопасные условия для каждого посетителя. В первую очередь проводится уборка мусора, удаление прошлогодней листвы, ремонт скамеек, урн и обновление пешеходных дорожек. Также большое внимание уделяется озеленению: восстанавливаются газоны, высаживаются цветы и кустарники, чтобы территории выглядели ухоженно и привлекательно.

Кроме того, специалисты проверяют и ремонтируют детские и спортивные площадки, чтобы обеспечить безопасность для детей и любителей активного отдыха. Проведенные работы сделают парки еще более уютными и приятными для жителей округа, а новый сезон подарит только положительные эмоции.