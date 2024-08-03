Глава Наро-Фоминска провел повторный выездной прием жителей в Апрелевке

Фото: Телеканал «360»

Администрация Наро-Фоминского городского округа вновь провела выездной прием граждан в Апрелевке. Мероприятие состоялось совсем недавно, в конце мая этого года, и теперь жители города снова получили возможность напрямую задать свои вопросы главе округа Роману Шамнэ и его заместителям.

Основные запросы граждан касались благоустройства и ремонта. Среди них — благоустройство Боровского тракта после строительства в деревне Мамыри, устранение протечек кровли в многоквартирных домах, отсутствие стационарного травмпункта в Апрелевке и предоставление земельных участков ветеранам специальной военной операции.

Социальный блок вопросов в рамках выездной администрации взяли на себя представители окружного Управления № 25 Минсоцразвития Московской области. Они также приняли активное участие в работе и ответили на вопросы граждан.

Выездные встречи администрации с жителями стали важным инструментом для улучшения взаимодействия власти с населением. Они позволяют оперативно решать насущные проблемы и повышать качество жизни жителей Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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