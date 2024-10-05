Глава Наро-Фоминска подписал соглашение с областным союзом промышленников

Глава Наро-Фоминска и Московский областной союз промышленников подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит поддержать местный бизнес и улучшить инвестиционный климат.

Соглашение направлено на развитие предпринимательства в Наро-Фоминском округе. Подписание договора — важный шаг к созданию продуктивных взаимоотношений между бизнес-сообществами и органами власти. Это позволит реализовывать совместные проекты, благодаря которым в округе будет расти количество рабочих мест и благосостояние жителей.

«Уверен, что данное сотрудничество откроет новые возможности, создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать устойчивому развитию региона», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

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