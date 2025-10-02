Глава Можайска проверил ремонт будущего хирургического корпуса

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев совместно с Председателем Совета депутатов Можайского округа Лидией Афанасьевой, заместителем Главы Еленой Заболотной, заместителем председателя Совета депутатов Татьяной Дроздовой и главным врачом Можайской больницы Максимом Чуркиным провели выездной мониторинг хода капитального ремонта будущего хирургического корпуса. На объекте представители подрядной организации подробно рассказали о проделанных работах.

Так, завершается второй этап ремонта. Специалисты уже провели ремонт полов, стен и потолков. Заменены дверные и оконные блоки, а также произведена облицовка фасада. Сейчас строители возводят внутренние перегородки.