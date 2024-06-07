Глава Минсельхоза Подмосковья Двойных посетил агрохолдинг в Дмитрове

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных в рамках рабочего визита посетил агрохолдинг «Дмитровские овощи». Он ознакомился с работой предприятия и побывал на полях.

Сотрудники компании показали Двойных производственные площадки агрохолдинга, складские комплексы, а также рассказали, в каких условиях хранятся овощи. Предприятие также активно работает над расширением и улучшением инфраструктуры.

На сегодняшний день площадь посевных земель составляет 12,6 тысячи гектаров, а каждый год производится более 100 тысяч тонн овощей.

Двойных также провел совещание с представителями других сельскохозяйственных предприятий Подмосковья, на котором участники обсудили множество волнующих предпринимателей вопросов.

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