Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав вручил школьникам первые паспорта

Теперь подростки могут работать, путешествовать и принимать участие в общественных объединениях. Руководитель муниципалитета поздравил ребят с этим волнительным событием.

«От всей души поздравляю вас с знаменательным днем и желаю быть достойными и ответственными гражданами страны. Впереди начало нового учебного года, а это значит, что необходимо приложить все усилия, чтобы освоить школьную программу, определиться с выбором будущей профессии и начать подготовку к сдаче итоговых экзаменов, ведь каждый из вас — это будущее России», — произнес Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.