Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями деревни Кармолино

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел встречу с жителями деревни Кармолино. На вопросы также ответили его заместители, руководители структурных подразделений и муниципальные депутаты.

Жители интересовались ремонтом дорог на улицах Спасская и Береговая, Чернышовка и Детская. На Спасской и Детской обновили щебеночное покрытие с использованием асфальтобетонной крошки. Представители администрации отметили, что будет рассмотрен вопрос о включении участков на улице Береговая и от Центральной до Чернышовки в план капитальных дорожных работ на 2027–2028 годы.

Жители высказали беспокойство по поводу борщевика, который разросся на полях, находящихся в ведении ГУОВ. Администрация учреждения занимается устранением этой проблемы.

Участники выездного приема также поинтересовались модернизацией детской площадки. Обновить объект должны до 1 октября 2025 года.

Подняли вопрос о газификации участков, выделенных многодетным семьям. Собственникам домов необходимо подать заявку через региональный портал «Госуслуги», приложить необходимые документы, в том числе справку о присвоении льготной категории.

Все обращения занесли в протокол для проработки.

«Благодарю жителей Кармолина за активную позицию и конструктивный диалог», — поблагодарил Сергей Джеглав.

Отметим, такой формат позволяет оперативно решать актуальные вопросы и выстраивать эффективную обратную связь.