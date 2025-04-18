Глава Лосино-Петровского провел встречу с сотрудниками мясокомбината

Встреча в формате выездной администрации прошла на предприятии «Царицыно Эталон» в Лосино-Петровском. На ней обсудили вопросы из сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
С сотрудниками компании встретились глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав и его заместители, а также депутат Государственной думы Александр Толмачев. Сотрудники мясокомбината попросили обустроить тротуар и установить уличное освещение вдоль дороги недалеко от предприятия. Вопрос рассмотрят в ближайшее время.
Другая тема касалась проблемы, связанной с бродячими собаками. Этим вопросом продолжают заниматься сотрудники специализированной организации по отлову животных.
Также жители поселка Биокомбината пожаловались на систематическое подтопление подвального помещения в доме № 1. Сейчас система канализации работает штатно, подвал обработали по всем требованиям. Активно обсуждали и вопрос работы общественного транспорта.
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