Глава Лобни проверила строительство нового ФОКа

Участие в выезде также принял генеральный директор «Дирекции заказчика капитального строительства» Вячеслав Карман. Работы на стройплощадке идут в том числе в праздничные дни.

Сейчас специалисты укладывают первый слой асфальта, монтируют бордюры, обустраивают ливневую канализацию и устанавливают канализационные насосные станции. Также рабочие красят стены, укладывают плитку, монтируют потолки и устанавливают освещение.

Работы идут и над будущими бассейнами. Специалисты наносят штукатурку и выполняют гидроизоляцию. К концу ноября они должны полностью завершить работы по облицовке чаш плиткой.

Скоро сюда поступят более 30 металлических противопожарных дверей, их сразу начнут монтировать. Фасадная часть комплекса поступит в третьей декаде ноября, на ее установку потребуется около 10 дней.

Отметим, что завершить строительство объекта должны в конце этого года.