Глава Лобни проверила ремонт коррекционной школы на улице Ленина

Анна Кротова отметила, что решение о переезде школы в центр округа было правильным: когда учреждение находилось в микрорайоне Восточный, его посещали около 90 учеников, а в этом году здесь будут обучаться уже 225 детей.

Глава муниципалитета также подчеркнула, что дети с особыми образовательными потребностями, которые раньше были вынуждены учиться в других школах, теперь могут перейти в обновленное коррекционное учреждение и получать необходимые знания в комфортных условиях.

Коррекционная школа работает в Лобне с 1940 года. На новый адрес — улица Ленина, дом № 29 — она переехала в 2025 году, где для учеников уже отремонтировали классы, столовую и раздевалки. Сейчас работы ведутся во втором крыле здания.