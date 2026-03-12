Глава Лобни побывала на областном форуме по капитальному ремонту

Первый областной форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» прошел 11 марта. В мероприятии приняли участие глава Лобни Анна Кротова и ее заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Пигуль.

Главной темой форума стали вопросы обновления многоквартирных домов в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить высокое качество капитального ремонта, подчеркнув, что ключевым условием успешной работы является прямой диалог с жителями.

В текущем году в Лобне планируют капитально отремонтировать 66 многоквартирных домов. На 33 объектах обновят фасады и заменят внутренние инженерные системы, отремонтируют кровли 41 дома и газопроводы в 16 МКД, в 12 — заменят или починят лифты, а также приведут в порядок 21 подвальное помещение и 24 фундамента.

В программу капитального ремонта на 2027 год включено 39 многоквартирных домов, на 2028 год — еще 65 домов.

В прошлом году Фонд капитального ремонта Московской области привел в порядок 62 дома в Лобне.