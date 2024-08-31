Глава Люберец Волков наградил победителей проекта «Люберецкие звезды»

В рамках празднования 401-летия Люберец глава городского округа Владимир Волков наградил победителей проекта «Люберецкие звезды». Он стартовал в 2018 году и продолжает набирать популярность.

Абсолютным победителем первого полугодия 2024 года стала Маргарита Марюкова. А самой активной семьей проекта «Люберецкие звезды» признана семья Беляевых-Никульшиных.

Маргарита учится в гимназии № 24 и занимается бальными танцами. За свои достижения она была награждена смартфоном последнего поколения. Семья Беляевых-Никульшиных, состоящая из Михаила Николаевича, Елены Алексеевны, их детей Василисы и Алексея, а также бабушки Веры Александровны, получила сертификат в спортивный магазин за активное участие в проекте с 2019 года.

Отметим, что проект «Люберецкие звезды» продолжает развиваться и вдохновлять жителей округа на новые достижения и активное участие в жизни города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».