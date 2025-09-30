Глава Красногорска поздравил сотрудницу администрации с рождением дочери

У сотрудницы администрации городского округа Красногорск Александры Цветковой 26 сентября родилась дочь Ева. На выписку из родильного дома приехал руководитель муниципалитета Дмитрий Волков. Он поздравил Александру и ее мужа Максима с радостным событием.

Дмитрий Волков отметил, как важно проявлять внимание и заботу о сотрудниках, которые обретают счастье материнства. Это помогает укреплять демографию не только в Красногорске, но во всей Московской области.

В городе поддерживают лозунг «Рожайте в Красногорске!». Так, с начала прошлого года у специалистов администрации родилось уже девять детей. Всего в этом году в Красногорском роддоме появились на свет 2386 малышей.

«Поздравляю Александру и ее супруга Максима с этим радостным событием! Здоровья маме и малышке, счастья, добра и благополучия всей семье», — сказал Дмитрий Волков.

