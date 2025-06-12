Глава Красногорска посетил пришкольный лагерь «Мозаика» в Путилкове

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил пришкольный лагерь «Мозаика» в поселке Путилково. В текущую летнюю смену здесь отдохнут более 150 ребят.

В Красногорске этим летом будут работать 27 лагерей. Атмосфера, направленная на развитие, — самая важная задача, которую поставили в 2025 году.

В лагере «Мозаика», наряду с творческими и патриотическими направлениями, ребята осваивают профиль «Медиасмена» под руководством наставников.

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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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«В этой разносторонней направленности, в поддержке талантов и вовлеченности детей, ключевым являются объединение, умение действовать в команде, обретая новых друзей. Ярких и насыщенных каникул вам, ребята! И пусть эта страна детства ведет вас через новые открытия и свершения», — сказал Дмитрий Владимирович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

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