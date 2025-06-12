Глава Красногорска посетил пришкольный лагерь «Мозаика» в Путилкове

Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил пришкольный лагерь «Мозаика» в поселке Путилково. В текущую летнюю смену здесь отдохнут более 150 ребят.
В Красногорске этим летом будут работать 27 лагерей. Атмосфера, направленная на развитие, — самая важная задача, которую поставили в 2025 году.
В лагере «Мозаика», наряду с творческими и патриотическими направлениями, ребята осваивают профиль «Медиасмена» под руководством наставников.
«В этой разносторонней направленности, в поддержке талантов и вовлеченности детей, ключевым являются объединение, умение действовать в команде, обретая новых друзей. Ярких и насыщенных каникул вам, ребята! И пусть эта страна детства ведет вас через новые открытия и свершения», — сказал Дмитрий Владимирович.