Глава Котельников посетил детский досуговый центр

Неделя социального предпринимательства проходит в городском округе с 17 по 23 ноября. В ее рамках руководитель муниципалитета Михаил побывал в детском досуговом центре «Лесенка».

Центру в этом году исполняется 15 лет. Свой статус социального предприятия он подтверждает ежегодно. В учреждении работают 15 студий, где за счет небольших групп обеспечивается индивидуальный подход к каждому ребенку. Изюминкой центра является собственный кукольный театр, в котором участвуют сами воспитанники.

Заместитель директора учреждения Марина Савенкова рассказала, что многие дети начинают заниматься в «Лесенке» в дошкольном возрасте и продолжают до окончания школы, успешно поступая в дальнейшем в профильные творческие вузы.

Ранее центр получил грант от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на развитие, а в этом году участвует в конкурсе на возмещение части затрат.