Глава Королева наградил почетных жителей ко Дню города

В честь Дня города в Королеве прошла торжественная церемония вручения наград, которую провел глава города Игорь Трифонов. Мероприятие состоялось в детской хоровой школе «Подлипки» имени Толочкова.

Королевцам вручили почетные знаки, грамоты и благодарственные письма от Московской областной Думы, губернатора и правительства Подмосковья, а также от главы и администрации города. Всего отличились более 50 человек.

На него пришли руководители и сотрудники градообразующих предприятий, представители городских учреждений, почетные горожане, ветераны и волонтеры.

Особую награду — знак к званию «Почетный гражданин города Королева» — получил Дмитрий Брусков, генеральный директор одной из старейших российских фабрик — «Королевской шелковой фабрики „Передовая текстильщица“. Брусков руководит предприятием с 2007 года и продолжает семейную фабричную династию с общим трудовым стажем около 100 лет.

Также благодарности и награды приняли сотрудники Корпорации «ТРВ», управляющих компаний, Королевской больницы, МФЦ, Детской музыкальной школы и других организаций города.

В числе почетных гостей церемонии были депутат Государственной Думы Денис Кравченко, депутат Мособлдумы Сергей Керселян и благочинный церквей Королевского округа, настоятель Богородицерождественского храма отец Димитрий (Поповский). Они поздравили награжденных и всех жителей с Днем города.