Глава Химок и сотрудники администрации провели встречу с жителями

Руководитель муниципалитета Елена Землякова и работники администрации Химок встретились с жителями в выездном формате. Представители профильных ведомств и городских служб помогли решить проблемы 70 заявителей.

Больше всего вопросов традиционно коснулись сфер благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Наш дом построен достаточно давно, но мы хотим, чтобы он еще долго нам прослужил. Обратились по поводу его улучшения и благоустройства придомовой территории. Нам очень понравилось, как нас встретили, что нас слышат и понимают. На встрече мы получили обратную связь — уже был дан ответ и указания, чтобы наши проблемы решились как можно быстрее», — рассказала жительница Ленинградской улицы Елена Толчеева.

Формат выездной администрации давно полюбился местным жителям и стал традиционным. Такие встречи позволяют химчанам решить насущные проблемы, не выезжая из своего микрорайона, а также в личной беседе с представителями администрации и профильных ведомств предложить свои идеи развития округа.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 15 подобных встреч.