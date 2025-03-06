Глава Химок Елена Землякова встретилась с жителями микрорайона Левобережный

Глава Химок Елена Землякова пообщалась с жителями в формате выездной администрации. Встречу провели в микрорайоне Левобережный.

Обратиться с вопросами к представителям профильных ведомств и администрации пришли 72 жителя округа.

«В своем Telegram-канале получаю много обращений с этого микрорайона. В основном, это содержание территорий и домов, ремонт дорог. Вместе разобрали, как реализуем в Химках программу капремонта домов», — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Так, Людмиле Куликовой помогли решить вопрос, касающийся работы прибора учета в доме.

«Мои соседи и я переживаем, как не переплатить за коммунальные услуги. Поэтому обратилась за помощью и консультацией, что делать в таких ситуациях», — сказала Людмила Куликова.

Другой вопрос касался замены старых труб и переноса сроков ремонта дома № 16 на улице Пожарского. Его тут же на контроль взяли профильные специалисты.