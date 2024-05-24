Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями «Новогорск парка»

Глава городского округа Дмитрий Волошин провел прием на выездной администрации в школе № 14 в Новых Химках. Жильцы ЖК «Новогорск парк» обратились к нему с острым жилищным вопросом.

Жители «Новогорск парка» пожаловались главе округа на перебои с водой. Проблема связана с ошибкой застройщика при проектировании.

«Создали штаб, провели работы, которые позволили нам наладить подачу воды. Но это временные меры. Уже завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», — пообещал Дмитрий Волошин.

Окончательно вопрос решат к середине июля — завершат модернизацию системы водоснабжения.

«Администрация откликнулась на наш запрос. Сейчас проблем с водой нет, будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов, что немаловажно», — поделился химчанин Александр Ружин.

Жители рассказали о перебоях и в работе канализации. Посторонние предметы, попавшие в трубы, вызвали засоры. Специалисты заменят насосы и электрооборудование, поставят решетки для сбора мусора. Модернизацию завершат в течение двух месяцев.

Напомним, что с начала года уже провели 20 выездных администраций. Помощь получили более тысячи жителей. Следующую выездную администрацию проведут в Левобережном, в школе № 29.

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