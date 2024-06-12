Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Днем России

Фото: Администрация Химки г.о.

Глава Химок Дмитрий Волошин принял участие в праздничной программе, организованной в парке Толстого в честь Дня России. Для гостей провели мастер-классы, выставки и масштабную концертную программу.

Дмитрий Владимирович поздравил жителей округа и отметил, что сила заключается в единстве и стойкости. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе, проявив волю и сплоченность, мы сможем преодолеть любые вызовы и продолжить наш уверенный путь вперед.

Кроме главы округа, жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

Напомним, что праздничные мероприятия проходили в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и в сквере имени Марии Рубцовой. Для жителей Химок провели разнообразные активности, включая командные состязания, турнир по пляжному волейболу и открытый турнир по стритболу для любительских команд «Чистая победа».

В общей сложности в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли участие пять тысяч жителей.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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