Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Днем России

Глава Химок Дмитрий Волошин принял участие в праздничной программе, организованной в парке Толстого в честь Дня России. Для гостей провели мастер-классы, выставки и масштабную концертную программу.

Дмитрий Владимирович поздравил жителей округа и отметил, что сила заключается в единстве и стойкости. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе, проявив волю и сплоченность, мы сможем преодолеть любые вызовы и продолжить наш уверенный путь вперед.

Кроме главы округа, жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

Напомним, что праздничные мероприятия проходили в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и в сквере имени Марии Рубцовой. Для жителей Химок провели разнообразные активности, включая командные состязания, турнир по пляжному волейболу и открытый турнир по стритболу для любительских команд «Чистая победа».

В общей сложности в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли участие пять тысяч жителей.