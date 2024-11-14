Глава Воскресенска встретился с жителями микрорайона Цемгигант

Глава округа Алексей Малкин обсудил с местными жителями вопросы ЖКХ и освещения. Глава Воскресенска подчеркнул, что лично знаком с проблемами округа и уже не первый год работает над их решением.

На встрече обсуждали водоснабжение, давление воды в домах, уборку мусора, ветхое жилье и уличное освещение. Малкин отметил, что прибыл один, без команды, чтобы лично выслушать обращения жителей. Также он сообщил, что все фонари в округе заменят на светодиодные в рамках концессионного соглашения. Дополнительные фонари установят там, где это необходимо.

Жалоб на отопление не поступало, что, по словам главы, говорит о хорошей подготовке домов к осенне-зимнему периоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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