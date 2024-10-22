Глава Воскресенска наградил двух педагогов за участие во всероссийском конкурсе

Руководитель муниципалитета Алексей Малкин провел прием жителей в общественной приемной отделения «Единой России». На нем он не только выслушал проблемы горожан, но и наградил отличившихся земляков.

Два преподавателя — Алена Крылова и Алина Турукина — получили почетные грамоты от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Учителя участвовали во всероссийском патриотическом конкурсе «Солдаты Великого Отечества», который проводился в рамках проекта партии «Историческая память».

Грамоту от депутата Государственной думы Аллы Поляковой вручили художнице Алфии Мокшиной, участнице конкурса «Победный май». Работы воскресенского мастера были представлена на выставке в Музее Победы на Поклонной горе.

Алексей Малкин также помог решить проблему одинокой пенсионерки из города Белоозерского. Женщина нуждается в операции, но не может самостоятельно добраться до клиники, расположенной в Красногорске.

«Непременно выделим для нее транспорт до клиники и обратно», — пообещал глава округа.

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